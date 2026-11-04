Deutschlands grösster Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat in den ersten neun Monaten weiterhin von höheren Mieteinnahmen profitiert. Zudem entwickelte sich das Geschäft mit Zusatzdienstleistungen deutlich besser, wie der Dax -Konzern am Mittwoch bei der Vorlage von endgültigen Zahlen mitteilte. Weniger gut lief es für die Bochumer hingegen beim Verkauf von Wohnungen und im Neubaugeschäft. Dort wirkten sich die in den letzten Monaten gestiegenen Zinsen aus.