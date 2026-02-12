Zuvor hatten die Titel allerdings lange Zeit nur eine Richtung gekannt: nach oben. Im Juni 2025 - nach der Abspaltung von Amrize - notierten sie noch bei 46 Franken und kletterten dann bis auf 82,54 Franken Anfang Februar. Die Amrize-Titel, die von den EU-Emissionsregeln nicht betroffen sind, verlieren am Donnerstag dagegen «nur» um 1,6 Prozent.