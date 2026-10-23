Die Aktien von Holcim sind am Freitag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Der Baumaterialhersteller schaut auf ein erfreuliches drittes Quartal zurück. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn wurden die Erwartungen von Analysten übertroffen. Gut kommt auch das höhere Gewinnziel für das laufende Jahr an.