Fermacell stellt Wand-, Boden- und Brandschutzlösungen her ist laut dem Communiqué führend im Bereich hochleistungsfähiger Gipsfaser- sowie zementgebundener Platten. Es erwarte 2026 einen Umsatz von rund 430 Millionen Euro. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeitende, ist in 13 europäischen Märkten aktiv und betreibt sechs Produktionsstandorte.