Das Geschäft ergänzt die Marken Ytong, Silka, Hebel und Multipor, die Holcim mit dem im Juni abgeschlossenen Kauf des deutschen Unternehmens Xella für 1,85 Milliarden Euro erworben hatte. Damit kommt wieder zusammen, was einst zusammengehörte. Fermacell war bis 2018 ein Teil von Xella und wurde dann vom damaligen Besitzer aus finanziellen Gründen verkauft.