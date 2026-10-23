Auf die Frage, ob die Ziele nicht zu konservativ seien, da sie Holcim bereits nach 9 Monaten erreicht habe, sagte Gutovic: «Wir wollten das EBIT-Ziel massvoll halten, aber ambitioniert.» Man wisse nicht, wann der Winter komme. Für Oktober und November sei Holcim auf Kurs. Aber es komme ja noch der Dezember. «Wir wollen unsere Ziele immer übertreffen», sagte Gutovic.