«Die besten Köpfe haben heute die Möglichkeit, selbst Medienmarken zu werden», sagte Jakob Wais, der Harbor gemeinsam mit Dominic Gaspary leiten wird, in der Mitteilung. Dafür bräuchten sie Partner, die mit ihnen investierten, Produkte entwickelten und unternehmerische Perspektiven schafften. Wais war zuletzt Chief Content Officer der Premium-Gruppe von Axel Springer und hatte zuvor die deutsche Ausgabe von «Business Insider» aufgebaut. Gaspary kommt aus der Geschäftsführung der Dieter von Holtzbrinck Mediengruppe.