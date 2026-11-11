Dafür will das Unternehmen redaktionelle, technische und kaufmännische Ressourcen bereitstellen. Die Unterstützung soll von der Positionierung und Entwicklung neuer Formate über die Produktion und Verbreitung bis zum Aufbau eigener Communitys und zur Vermarktung reichen. Zum Start richtet sich Harbor sowohl an etablierte Journalistinnen und Journalisten als auch an aufstrebende Talente. Gemeinsam mit ihnen soll schrittweise ein Portfolio eigenständiger Medienmarken entstehen.
«Die besten Köpfe haben heute die Möglichkeit, selbst Medienmarken zu werden», sagte Jakob Wais, der Harbor gemeinsam mit Dominic Gaspary leiten wird, in der Mitteilung. Dafür bräuchten sie Partner, die mit ihnen investierten, Produkte entwickelten und unternehmerische Perspektiven schafften. Wais war zuletzt Chief Content Officer der Premium-Gruppe von Axel Springer und hatte zuvor die deutsche Ausgabe von «Business Insider» aufgebaut. Gaspary kommt aus der Geschäftsführung der Dieter von Holtzbrinck Mediengruppe.
Langfristige Investition in journalistische Persönlichkeiten
Holtzbrinck Media versteht die Neugründung als langfristige Erweiterung seines bisherigen Geschäfts. «Für uns ist das kein kurzfristiges Projekt, sondern eine langfristige Investition in die Zukunft des Qualitätsjournalismus», sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung, Andrea Wasmuth. Gaspary erklärte, man wolle rund um journalistische Persönlichkeiten eigenständige Medienangebote und langfristig tragfähige Geschäftsmodelle entwickeln.
Auch innerhalb der Holtzbrinck-Gruppe gibt es bereits Initiativen zur Förderung journalistischer Personenmarken. So unterstützt das «Handelsblatt» mit seinem Programm «Editorial Voices» ausgewählte Journalistinnen und Journalisten dabei, als Experten für bestimmte Themen sichtbarer zu werden. Anders als bei diesem Programm sollen mit Harbor jedoch eigenständige Medienmarken und Geschäftsmodelle entstehen.
Auch andere Medienhäuser setzen verstärkt auf journalistische Persönlichkeiten. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) startet im November das Schulungsprogramm «RND Voices» für Reporterinnen und Reporter seiner Partnerredaktionen. Der Medienkonzern Axel Springer hat im Oktober ebenfalls ein entsprechendes Programm gestartet. Zu den ersten Teilnehmern gehört der bisherige «Bild»-Vizechefredakteur Paul Ronzheimer./svv/DP/stk
(AWP)