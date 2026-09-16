Die als Hochburg des Kapitalismus geltende Metropole Hongkong setzt erstmals auf einen eigenen Fünfjahresplan nach Pekinger Vorbild. Regierungschef John Lee stellte das Programm für 2026 bis 2030 zusammen mit seiner jährlichen Regierungserklärung vor. Damit will die chinesische Sonderverwaltungsregion ihre Wirtschaft breiter aufstellen und sich stärker an Chinas Entwicklungszielen ausrichten.