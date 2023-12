Die Beteiligung an den Bezirkswahlen in Hongkong ist auf ein Rekordtief gesunken. Wie die Verwaltung der chinesischen Sonderverwaltungsregion am Montag mitteilte, nahmen am Vortag 27,5 Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung teil. Das ist der niedrigste Stand seit der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China im Jahr 1997.

11.12.2023 06:46