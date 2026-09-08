Im Gesamtjahr erwartet Hornbach weiterhin einen Umsatz auf oder leicht über dem Vorjahr. Er könnte den Angaben zufolge damit um bis zu 6 Prozent zulegen auf Basis der erlösten gut 6,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis soll auf dem Vorjahresniveau von rund 265 Millionen Euro liegen.