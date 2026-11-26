Die rund 200 Delegierten wählten Kalbermatten und Pianezzi auf die beiden regulären Sitze mit den Schwerpunkten Bildung und Finanzen. Mittermair übernimmt die Vertretung der jungen Hoteliers. Präsident Martin von Moos und Verbandsleitungsmitglied Pierre Isenschmid wurden ohne Gegenstimmen in ihren Ämtern bestätigt.
Aus der Verbandsleitung schieden Carole Hauser nach drei Jahren als Vertreterin der jungen Hoteliers sowie Urs Bircher und Philippe Zurkirchen nach jeweils neun Jahren aus.
Die Delegierten sprachen sich zudem dafür aus, die geplante Integration der Hotelfachschule Thun in die EHL-Gruppe weiterzuführen. Damit ermöglichten sie die nächste Projektphase.
Weiter stand eine Debatte über die Bilateralen III auf dem Programm. Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher und Nationalrat Simon Michel diskutierten über die Bedeutung des Vertragswerks für die Schweizer Wirtschaft. Die Delegierten befassten sich ausserdem mit dem Budget 2027.
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(AWP)