Hotelleriesuisse hat am Donnerstag an seiner Winter-Delegiertenversammlung in Crans-Montana drei neue Mitglieder in die Verbandsleitung gewählt. Neu im Führungsgremium sitzen Lukas Kalbermatten aus dem Wallis, Lorenzo Pianezzi aus dem Tessin und Antoine Mittermair aus der Waadt, wie der Hotelierverband am Donnerstag mitteilte.