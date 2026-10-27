An der Börse in Hongkong rutschte der Kurs um sechs Prozent auf 133,60 Hongkong-Dollar ab und baute damit die jüngsten Verluste aus. Seit dem Rekordhoch im August von knapp 170 Hongkong-Dollar beläuft sich das Minus inzwischen auf mehr als ein Fünftel. Trotz des Rückgangs in den vergangenen Wochen liegt die Aktie in Hongkong im bisherigen Jahresverlauf noch knapp zehn Prozent im Plus. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 260 Milliarden Euro ist die HSBC die wertvollste Bank ausserhalb Chinas und der Vereinigten Staaten./zb/tav/stk
(AWP)