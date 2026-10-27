Die britische Grossbank HSBC hat im dritten Quartal vor allem dank hoher Einmaleffekte deutlich mehr verdient. Die auf Asien fokussierte Bank kündigte am Dienstag zudem ein weitere Aktienrückkäufe an. Die Jahresziele bestätigte das Management. Am Finanzmarkt wurden die Zahlen und Nachrichten jedoch mit grosser Enttäuschung aufgenommen. Analysten hatten sich noch bessere Ergebnisse erhofft - und einige von ihnen fürchten nun, dass die von der Bank selbst gesteckten Ziele zu hoch sein könnten.