Die Anpassung der Bedingungen ist ein zentraler Schritt für die geplante Sanierung der HT5. Ziel ist ein Zusammenschluss der sanierten Börsenhülle mit einem anderen Unternehmen, um es dann über einen so genannten «Reverse Takeover» an die Schweizer Börse SIX zu bringen. Die Aktionäre hatte sich an der Generalversammlung vor einem Monat für dieses Vorgehen ausgesprochen und eine bisher geplante Dekotierung abgesagt.