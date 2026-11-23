Huang muss sich dennoch auf scharfe Fragen vor allem von Senatoren der Demokraten in dem Ausschuss einstellen. Nach dem Wahlsieg über Donald Trumps Republikaner bei der jüngsten Parlamentswahl werden die Demokraten zudem im Januar die Mehrheit in beiden Kongress-Kammern übernehmen und könnten weitere Untersuchungen anstrengen. Andererseits gab auch der republikanische Senator Pete Ricketts zu bedenken, dass Huangs Verhalten die Rückkehr in den Chefsessel in rechtfertige.