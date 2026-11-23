Huang war zurückgetreten, nachdem mindestens zwei aussereheliche Affären bekannt wurden. Medienberichten zufolge wurde eine Geliebte von US-Sicherheitsbehörden verdächtigt, eine chinesische Spionin zu sein, und die andere war eine ihm unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Zudem kamen Fragen auf, was Huang über Chip-Lieferungen nach China in Umgehung von US-Verkaufsverboten gewusst haben könnte. US-Präsident Donald Trump überzeugte nach eigenen Angaben dennoch den Nvidia-Verwaltungsrat, Huang wieder als Chef einzusetzen. Die US-Regierung habe keine Hinweise auf ein Fehlverhalten des Managers, sagte er./so/DP/mis