Für die Zürcher Kantonalbank hat H+S die Erwartungen ebenfalls vor allem wegen der Vorlaufkosten für die neue Fertigung von optischen Switches in Polen, aber auch wegen der schwachen Auslastung im Bereich Kommunikation verfehlt. Dafür sei im zweiten Halbjahr mit dem stärksten Zuwachs in der Division Kommunikation wegen der steigenden OCS-Lieferungen auszugehen. Die enttäuschenden Halbjahreszahlen sind gemäss der ZKB lediglich eine Delle. Die Aktie sieht die Bank angesichts des zu erwartenden grossen Wachstums der kommenden Jahre noch immer attraktiv bewertet.