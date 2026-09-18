Für die erwartete höhere Nachfrage nach OCS-Komponenten hat der Konzern seine Kapazitäten deutlich erweitert. So wurden unter anderem neue Automatisierungslinien im polnischen Pisary in Betrieb genommen, zusätzliche Produktionsflächen geschaffen und der Personalbestand an den betroffenen Standorten erhöht. Insgesamt habe sich die Produktions- und Lagerfläche in diesem Bereich vervierfacht. Zudem wurden zusätzliche Bezugsquellen aufgebaut und Sicherheitsbestände erhöht.