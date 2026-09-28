Müller war seit 2022 auch für das operative Geschäft mit den Bereichen IT, Logistik, Produktion und ‌Beschaffung sowie den Einkauf zuständig. Für zehn Monate war er 2020/21 Sprecher des Vorstands. Sein Nachfolger, ​der zum 1. Oktober übernimmt, kommt aus ​der zweiten Reihe: Ivica ​Maric arbeitet seit 2005 für Hugo Boss, zumeist im ‌Controlling und Rechnungswesen. Seit 2023 ist er Executive Vice President Business Operations.