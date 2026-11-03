Im dritten Quartal sank der Umsatz währungsbereinigt um fünf Prozent auf 946 Millionen Euro. Analysten hatten allerdings mit einem noch grösseren Rückgang gerechnet. Dabei sanken die Erlöse im eigenen Einzelhandel währungsbereinigt um acht Prozent. Hier machten sich auch Ladenschliessungen bemerkbar. So schrumpfte die Verkaufsfläche dem Unternehmen zufolge um vier Prozent. Im Grosshandel verlor Hugo Boss währungsbereinigt zwei Prozent an Umsatz. Dabei verzeichnete Hugo Boss eine geringere Nachfrage insbesondere in Grossbritannien, Frankreich und dem Nahen Osten. Der operative Gewinn ging um 15 Prozent auf 81 Millionen Euro zurück.