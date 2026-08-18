Die Frasers Group hat in der Nachfrist zum Übernahmeangebot für Hugo Boss ihre Anteile weiter aufstocken können. Die vollständige Übernahme des deutschen Modekonzerns ist allerdings knapp gescheitert. Frasers baute die Beteiligung an Hugo Boss laut einer Mitteilung vom Dienstag auf 47,89 Prozent aus. Die Briten versuchen bereits seit Mitte Juni, das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Die zusätzliche Annahmefrist des freiwilligen öffentlichen Angebots lief bis zum 13. August. Das Management der Modekette bekräftigte am Dienstag seine strategischen Ziele.