Bereits am Vortag waren vor der Südküste Kretas und der Insel Gavdos rund 240 Migranten bei fünf Einsätzen in Sicherheit gebracht worden. Damit wurden innerhalb von zwei Tagen insgesamt 327 Menschen gerettet, wie der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunksender ERT berichtete. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind seit Jahresbeginn bis Anfang August mehr als 10.000 Migranten auf Kreta angekommen. Alle Boote sollen nach Angaben der geretteten Menschen aus der Region rund um die libysche Hafenstadt Tobruk gestartet sein.