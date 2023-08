Die Ankunft «Idalias» dürfte bei vielen Menschen in Florida dunkle Erinnerungen wecken. Im vergangenen Herbst hatte Hurrikan «Ian» in Florida gewaltige Schäden angerichtet, mehr als hundert Menschen kamen ums Leben. Damals befand sich das Zentrum des Sturms im Südwesten des Bundesstaates in einem dichter besiedelten Gebiet. «Ian» fegte damals mit rund 240 Kilometern pro Stunde über Küstenstädte wie Naples hinweg und überflutete ganze Stadtteile. Meteorologen zufolge bewegte sich der Hurrikan der Kategorie vier damals vergleichsweise langsam vorwärts und richtete deshalb besonders grossen Schaden an. Für viele Menschen in Florida ist «Ian» noch immer präsent. «Idalia» traf nun eine Region, die schon seit vielen Jahren keinen schweren Hurrikan mehr erlebt hat./jac/DP/he