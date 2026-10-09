Mexiko stellt sich auf Hurrikan ein

Auch in Mexiko stellen sich die Menschen derzeit auf Extremwetter ein. Am Sonntag könne der Tropensturm «Simon», der sich derzeit noch über dem Pazifik befindet, zu einem «mächtigen Hurrikan der Kategorie 4» anwachsen und die Küste des Bundesstaates Jalisco treffen, erklärte Fabián Vázquez Romaña, der Koordinator des mexikanischen Wetterdienstes auf der Plattform X.