Auch auf den kleineren Inseln des Bundesstaats - darunter Maui, Oahu, Kauai und Niihau - drohen trotz grösserer Entfernung zum Zentrum des Sturms bis einschliesslich Sonntag gefährlich starke Winde und heftige Niederschläge. Der Schwerpunkt der Auswirkungen soll sich in der Nacht nach Westen verlagern. Für Oahu, Kauai und Niihau gilt eine Hochwasserwarnlage bis spät am Sonntag. Dort werden örtlich bis zu 20 Zentimeter Regen erwartet.