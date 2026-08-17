Schulen bleiben am Montag geschlossen

In der Nacht zum Montag waren nach Angaben der Seite poweroutage.us auf Big Island und den Nachbarinseln noch immer mehr als 150.000 Haushalte ohne Strom. Öffentliche Schulen sowie Behörden und Gerichte in dem US-Bundesstaat sollten am Montag geschlossen bleiben, kündigte Green an. «Ich glaube, wir brauchen einen Tag, um uns zu erholen, vielleicht auch zwei.»