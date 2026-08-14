Am Donnerstagabend (Ortszeit) befand sich «Lala» den Angaben zufolge mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 95 Kilometern pro Stunde noch etwa 700 Kilometer südöstlich von Big Island. Von einem Hurrikan spricht man ab einer anhaltenden Windgeschwindigkeit von 119 Kilometern pro Stunde. Für die Inseln Maui, Lanai, Molokai und Kahoolawe nordwestlich von Big Island galt eine Tropensturm-Warnung.