Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hat Touristen und Geschäftsleute vor Reisen über Flughäfen im benachbarten Saudi-Arabien gewarnt. Auch Fluggesellschaften und deren Mitarbeiter sollten saudische Flughäfen und den Flugraum des Königreichs meiden, teilte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari mit. Diese seien «legitime Ziele» für Angriffe der Huthi, erklärte Sari - mit Ausnahme der für Muslime heiligen Stätten Mekka und Medina. Alle Menschen seien aufgerufen, die Warnungen der Huthi ernstzunehmen.