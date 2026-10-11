Die Warnung folgt auf einen der schwersten Angriffe auf Saudi-Arabien seit Jahren. Dabei wurden am Flughafen Riad mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt. Das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis, das im Jemen gegen die Huthi kämpft, machte diese für die Attacke verantwortlich.
Der Verkehr am internationalen Flughafen der saudischen Hauptstadt wurde nach dem Angriff vorübergehend eingestellt. Die Sperrung sollte zunächst bis Sonntagabend um Mitternacht (Ortszeit, 23 Uhr MESZ) gelten, wie aus einer Mitteilung an die Flugzeugführer (NOTAM) hervorgeht.
(AWP)