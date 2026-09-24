Der Konflikt zwischen den proiranischen Huthi-Rebellen und der von Saudi-Arabien unterstützten international anerkannten Region im Jemen war im Sommer im Zuge des Iran-Kriegs neu entflammt worden. Die Huthi, die seit Jahren die Hauptstadt Sanaa und weitere Gebiete kontrollieren, sind inzwischen auf dem Vormarsch. Nach UN-Angaben sind seit Anfang September bereits mehr als 130.000 Menschen innerhalb des Landes vor den schweren Gefechten geflohen./arj/DP/men