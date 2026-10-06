Die Huthi im Jemen haben am Montag nach eigenen Angaben den internationalen Flughafen von Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, sowie eine Raffinerie des staatlichen Ölkonzerns Aramco angegriffen. Die Angriffe seien eine Reaktion auf die Luftunterstützung des Königreichs für die von den jemenitischen Regierungstruppen gestartete Gegenoffensive gegen die proiranischen Kämpfer.