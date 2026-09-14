Miliz-Sprecher: Offensive wird Ende der Huthi einläuten

Es ist unklar, ob und wie lang die Huthi die neu eingenommenen Gebiete an der Westküste und um die Hafenstadt Mokka halten können. Sie seien seitdem schweren Bombardements ausgesetzt, sagte der Sprecher einer jemenitischen Miliz, die mit der Regierung verbündet ist. Die Offensive sei für die Huthi deshalb eine «Katastrophe» und werde ihr Ende im Jemen einläuten. «Es gibt jetzt die Gelegenheit, sie zu zermürben», teilte Asil al-Sakaladi von den sogenannten Riesen-Brigaden mit.