Saudi-Arabien begann 2015 mit Verbündeten, Stellungen der Huthi im Jemen zu bombardieren, um die Miliz zurückzudrängen. Diese hatte bei einem Aufstand gegen die damalige Regierung die Hauptstadt Sanaa und weite Teile des Nordens überrannt. Riad wird dabei von der international anerkannten Regierung im Jemen und örtlichen Milizen unterstützt. Nach einer Waffenruhe ab 2022 sind die Kämpfe im Zuge des Iran-Kriegs im Sommer wieder eskaliert./arj/DP/zb