Es ist der mindestens dritte Angriff dieser Art im Verlauf mehrere Wochen. Vor etwa drei Wochen hatten die Huthi bereits das Verwaltungsgebäude des staatlichen Ölkonzerns Aramco im Bankenviertel von Riad getroffen, das als Finanzdistrikt König Abdullah bekannt ist. Vor einigen Tagen wurde bei einem weiteren Angriff auch der 80 Stockwerke hohe Wolkenkratzer des saudischen Staatsfonds PIF beschädigt.
Der saudische Zivilschutz gab anders als bei früheren Angriffen im Raum der Hauptstadt keine Warnung an die Bevölkerung aus.
Die Huthi greifen vom Jemen aus mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörper seit Monaten wieder Ziele in dem benachbarten Königreich an. Dabei wurden unter anderem Flughäfen und Öl-Infrastruktur getroffen, teils gab es bei den Angriffen auch Tote und Verletzte. Mehrere Konferenzen und grosse Veranstaltungen im Land wurden wegen der anhaltenden Angriffe abgesagt./jot/DP/zb
(AWP)