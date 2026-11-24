Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hat erneut den Geschäftsbezirk im Zentrum der saudischen Hauptstadt Riad angegriffen. Ein Wolkenkratzer in dem Bankenviertel sei bei dem «Terrorangriff» unter Beschuss geraten, teilte das saudische Militärbündnis zum Kampf im Jemen mit. Die zuständigen Behörden seien im Einsatz, um die Lage nach dem Angriff zu prüfen. Über Schäden oder mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt.