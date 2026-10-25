Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen haben nach einem Luftangriff mehrere Tote gemeldet. Im Westen der Hauptstadt Sanaa seien vier Menschen ums Leben gekommen und mehrere verwundet worden, berichtete der Fernsehsender Al-Masirah, der von der Miliz betrieben wird. Die Huthi machten Saudi-Arabien für den Angriff verantwortlich. Bei einem weiteren Angriff auf eine Zementfabrik nahe Sanaa wurden laut dem TV-Sender acht Menschen getötet und zehn weitere verletzt.