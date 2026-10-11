Der Angriff scheint eine direkte Reaktion Saudi-Arabiens zu sein auf den schweren Angriff in der saudischen Hauptstadt Riad. Dort wurden durch einen Angriff, für den Saudi-Arabien die Huthi verantwortlich machte, mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt. Es war der bisher schwerste Angriff am Flughafen King Chalid.