Seit Monaten besteht Sorge, dass mit dem Bab al-Mandab durch Huthi-Angriffe das nächste Nadelöhr im weltweiten Schiffsverkehr faktisch geschlossen werden könnte - nach der Strasse von Hormus, die zum zentralen Streitpunkt im Krieg der USA mit dem Iran geworden ist. Die Huthi hatten zuvor signalisiert, dass ihre im Juli angekündigte «Blockade» nur für saudische Schiffe gelten würde. Seitdem haben sie vereinzelt Angriffe auf Schiffe in der Region für sich beansprucht. Grössere Angriffswellen auf Schiffe wie 2023 und 2024 gab es seit dem Sommer aber nicht.