Seit Monaten besteht Sorge, dass mit dem Bab al-Mandab durch Huthi-Angriffe das nächste Nadelöhr im weltweiten Schiffsverkehr faktisch geschlossen werden könnte - nach der Strasse von Hormus, die zum zentralen Streitpunkt im Krieg der USA mit dem Iran geworden ist. Die Huthi hatten zuvor signalisiert, dass ihre im Juli angekündigte «Blockade» nur für saudische Schiffe gelten würde. Seitdem haben sie vereinzelt Angriffe auf Schiffe in der Region für sich beansprucht. Grössere Angriffswellen auf Schiffe wie 2023 und 2024 gab es seit dem Sommer aber nicht.
Vormarsch an Westküste und Angriffe auf Hafenstadt
Der seit mehr als zehn Jahren laufende Bürgerkrieg im Jemen war im Sommer neu eskaliert. Die Huthi kämpfen dort gegen die Regierung, die von örtlichen Milizen und Saudi-Arabien unterstützt wird. Die Aufständischen rückten bei einer Blitzoffensive entlang der Westküste vor und nahmen die Hafenstadt Mokka nahe dem Bab al-Mandab ein. Seitdem griffen sie mehrfach auch die Hafenstadt Aden an, wo die international anerkannte Regierung ihren Sitz hat.
Das Bab al-Mandab liegt zwischen der Arabischen Halbinsel und dem Horn von Afrika. Es befindet sich auf dem kürzesten Seeweg zwischen Europa und Asien. Durch das «Tor der Tränen» laufen in normalen Zeiten etwa zehn Prozent des weltweiten Seehandels und 30 Prozent des weltweiten Containerverkehrs.
Saudi-Arabien bombardierte nach Huthi-Angaben unterdessen erneut Ziele im benachbarten Jemen. In der Hauptstadt Sanaa und der Hafenstadt Hudaida seien dabei 14 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden, berichtete der Huthi-Fernsehsender Al-Masirah./jot/DP/jha
(AWP)