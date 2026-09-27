Saudi-Arabien scheint auch öffentlich an das neue Bündnis mit der Atommacht Pakistan und der Türkei erinnern zu wollen, deren Militär zu den stärksten im Nahen Osten zählt. Militärchefs der drei Länder trafen sich am Freitag in Riad und sprachen über die aktuelle Bedrohung für Saudi-Arabien. Ihr Mekka-Verteidigungspakt enthält eine Beistandsklausel, wonach ein Angriff auf eine Partei als Angriff auf alle gewertet wird. Bisher sind allerdings weder Pakistan noch die Türkei aktiv in den Jemen-Krieg eingetreten.