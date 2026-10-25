Saudische Koalition: Ballistische Raketen der Huthis abgefangen

Zuvor hatte eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition, die gegen die Huthis kämpft, bekanntgegeben, sie habe zwei ballistische Raketen abgefangen, die von der bewaffneten Gruppe in Richtung der Städte Taif und Janbu in der ölreichen Monarchie abgefeuert worden seien. Zudem seien eine ballistische Rakete der Huthis, die auf Riad abgefeuert worden sei, sowie eine Drohne in der ölreichen Ostprovinz abgefangen worden.