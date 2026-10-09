Bei den Gesprächen dürfte auch das enorme Handelsdefizit der EU gegenüber China im Fokus gestanden haben. 2025 führte die EU Waren im Wert von rund 360 Milliarden Euro mehr aus China ein, als sie dorthin exportierte. Die Exportflut aus der Volksrepublik besorgt Politiker sowie weite Teile der Industrie in Europa. Hintergrund ist, dass in China die Nachfrage zu schwach für das bestehende Angebot ist. Die Folge ist, dass Unternehmen ihre Waren im Ausland zu günstigen Preisen anbieten.