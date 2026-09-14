Der Bericht nennt aber auch Ausspähversuche aus China. So geht der MAD davon aus, dass zumindest einige der Ausspähungen militärischer Infrastruktur - darunter Drohnenüberflüge und das Eindringen in Liegenschaften der Bundeswehr - auf chinesische Nachrichtendienste zurückzuführen sind. Diese würden auch Teile der chinesischen Diaspora einsetzen.