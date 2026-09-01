In einem solchen Szenario könnte der Referenzzinssatz laut UBS bereits ab Mitte 2027 auf 1,5 Prozent steigen. Die ZKB hält einen früheren Anstieg ebenfalls für möglich, falls die SNB die Leitzinsen früher und stärker anhebt als erwartet. Auch ein weltweiter KI-Produktivitätsschub mit einer kräftigen Konjunkturerholung könnte laut Hasenmaile zu einer früheren Zinswende und damit letztlich zu höheren Mieten führen.