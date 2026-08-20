Der Geschäftsertrag stieg um 2,2 Prozent auf 69,5 Millionen Franken, wie die Bank am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Entwicklung sprang gar um 37 Prozent auf 10,3 Millionen. Unter dem Strich nahm der Konzerngewinn um 16 Prozent auf 9,1 Millionen Franken zu.