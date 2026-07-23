Insgesamt verkaufte Hyundai im vergangenen Quartal knapp eine Million Fahrzeuge - ein Rückgang von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Am stärksten brachen die Verkäufe auf dem chinesischen Markt ein, wo sie um 32,6 Prozent zurückgingen. Der weltweit grösste Automarkt befindet sich derzeit in einer anhaltenden Konsolidierungsphase. Gründe dafür sind unter anderem die schwache Konjunktur sowie das Auslaufen von staatlichen Kaufsubventionen für Elektroautos.