Das von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) erneut ohne externe Stromversorgung. Eine 330-Kilovolt-Leitung sei vermutlich am nördlichen Ufer des Dnipro beschädigt worden, teilte die IAEA auf der Plattform X mit. Ein Versuch, die Leitung wieder zuzuschalten, sei erfolglos geblieben. Wegen anhaltender militärischer Aktivitäten konnten Techniker die Ursache laut IAEA zunächst nicht feststellen.