Automatisch gestartete Dieselgeneratoren versorgten die wichtigen Sicherheitssysteme des Kraftwerks. Das IAEA-Team in dem Kraftwerk setze seine Lagebeurteilung fort, hiess es.
IAEA-Chef mahnt zu grösster Zurückhaltung
IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi warnte vor der «äusserst prekären Lage» für die nukleare Sicherheit und rief die Kriegsparteien erneut zu grösstmöglicher Zurückhaltung sowie zum Schutz der externen Stromversorgung auf.
Das Kernkraftwerk Saporischschja ist mit sechs Reaktoren das grösste Atomkraftwerk Europas. Bereits kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs geriet es unter russische Kontrolle und wurde seitdem mehrfach beschossen. Die Reaktoren sind abgeschaltet, müssen aber weiterhin gekühlt werden. Dafür ist das Kraftwerk auf externe Stromleitungen oder Dieselgeneratoren angewiesen./mrd/DP/nas
(AWP)