Der Swico ICT-Index, der als Prognose für das kommende Quartal dient, sinkt für das Schlussquartal 2026 um 5,5 Punkte auf 104,0 Zähler, wie der Verband am Montag mitteilte. Die schwächeren Prognosen betreffen alle vier Segmente, fallen in der Ausprägung aber unterschiedlich stark aus.