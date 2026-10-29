Für das laufende Jahr 2026 hält das Unternehmen an seinem Ausblick fest. Entsprechend erwartet Idorsia weiterhin eine Beschleunigung der Umsätze mit Quviviq und will im Gesamtjahr damit 200 Millionen Franken umsetzen. Operativ dürften indes noch rote Zahlen stehen. Wie zuletzt bekräftigt, rechnet Idorsia mit einem operativen Verlust nach US-GAAP in Höhe von 160 Millionen.