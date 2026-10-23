Die Ergebnisse wurden am Freitag am Schlafkongress Sleep Europe 2026 in Maastricht präsentiert. Die randomisierte, placebokontrollierte Phase-2-Studie umfasste 165 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren mit diagnostizierter Schlafstörung. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer hatte eine neurologische Entwicklungsstörung wie Autismus oder Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Die Behandlung dauerte zwei Wochen.