Wie es in der Mitteilung heisst, sei es gelungen, die weltweite Expansion von Quviviq voranzutreiben. Und man werde auch weiterhin in das Schlafmittel investieren, um seinen Weg zum Blockbuster-Status zu beschleunigen. Das Wachstum werde durch eine Vielzahl an Initiativen wie eine erweiterte globale Reichweite durch Partnerschaften mit Allgemeinärzten, strategische kommerzielle Allianzen oder auch zusätzliche Erstattungen durch die öffentliche Hand vorangetrieben.