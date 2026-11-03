Wegen der Folgen des Iran-Kriegs mit der Blockade der für den Transport von Flüssigerdgas wichtigen Strasse von Hormus hat sich Erdgas im laufenden Jahr stark verteuert. Nachdem der Preis im Oktober bei 70 Euro je Megawattstunde (MWh) gelegen hatte, ist er in den vergangenen Handelstagen zeitweise bis über 100 Euro gestiegen. Seit Beginn des Jahres hat sich der Preis für den Rohstoff mehr als verdreifacht.