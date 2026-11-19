Im Jahr 2035 könnten dann nur noch 2 Millionen Barrel Öl pro Tag durch die Meeresenge schiffen, während es vor der Krise 20 Millionen waren. Selbst in einem solchen extremen Szenario geht die IEA aber davon aus, dass der Mittlere Osten weiterhin der grösste Exporteur von Öl für den internationalen Markt bleiben wird.